Стерлинг: не хотел бы снова увидеть, как Ян проиграет

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг поделился мнением о российском бойце, своём бывшем сопернике Петре Яне.

«Во втором нашем поединке Ян был готов ко многому, поэтому в каких-то моментах у меня не получалось провести приём. Но в целом я показал, что лучше как боец, а у Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боёв с таким парнями, как я, Мераб или Умар Нурмагомедов.

Ему будет всегда тяжело в таких поединках, психологически жёстко, но у него крутая ударная техника. Я бы не хотел увидеть, как он ещё раз проиграет по этой причине, потому что он достаточно крутой боец, чтобы вот так проигрывать. Мне кажется, в ментальном плане у него есть всё, чтобы пройти этот период и снова выиграть», — цитирует Стерлинга «Матч ТВ».