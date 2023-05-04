Алекс Перейра вызвал Адесанью на третий бой в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра предложил действующему обладателю титула Исраэлю Адесанье провести третий бой.

«В кикбоксинге сейчас невозможно стать лучше, чем я. В ММА у нас 1-1. Будь честен со своими фанатами, и давай покажем миру, кто из нас лучше в смешанных единоборствах», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Первый бой Перейры с Адесаньей состоялся в ноябре прошлого года и завершился победой бразильца техническим нокаутом. В апреле этого года Перейра проиграл Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона в среднем весе.

Алекс Перейра одержал семь побед и потерпел два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. У Исраэля Адесаньи 24 победы при двух поражениях в ММА.