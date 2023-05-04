Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это чемпионат мира, здесь мешков нет». Худоян прокомментировал победу над Ойалом на ЧМ

«Это чемпионат мира, здесь мешков нет». Худоян прокомментировал победу над Ойалом на ЧМ
Комментарии

Россиянин Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 килограмм, высказался о победе, одержанной им на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) в поединке с представителем Турции Нуруллахом Ойалом. Россиян одолел соперника единогласным решением судей.

«Нравится драться с соперниками чуть повыше меня. Пауза была четыре дня, было волнительно, много сумбура. Но продышался, дальше будет всё лучше и лучше.

Это мой второй чемпионат мира, первый был неудачным, меня дисквалифицировали из-за моих эмоций и сумбуру. Не акклиматизировался, не привык к обстановке. Это чемпионат мира, здесь мешков нет, выходишь, как на последний бой», — сказал Худоян после боя.

Напомним, чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая.

Материалы по теме
Россиянин Худоян выиграл у турка Ойала и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023