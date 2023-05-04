«Это чемпионат мира, здесь мешков нет». Худоян прокомментировал победу над Ойалом на ЧМ
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Россиянин Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 килограмм, высказался о победе, одержанной им на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) в поединке с представителем Турции Нуруллахом Ойалом. Россиян одолел соперника единогласным решением судей.
«Нравится драться с соперниками чуть повыше меня. Пауза была четыре дня, было волнительно, много сумбура. Но продышался, дальше будет всё лучше и лучше.
Это мой второй чемпионат мира, первый был неудачным, меня дисквалифицировали из-за моих эмоций и сумбуру. Не акклиматизировался, не привык к обстановке. Это чемпионат мира, здесь мешков нет, выходишь, как на последний бой», — сказал Худоян после боя.
Напомним, чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая.
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