«Это чемпионат мира, здесь мешков нет». Худоян прокомментировал победу над Ойалом на ЧМ

Россиянин Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 килограмм, высказался о победе, одержанной им на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) в поединке с представителем Турции Нуруллахом Ойалом. Россиян одолел соперника единогласным решением судей.

«Нравится драться с соперниками чуть повыше меня. Пауза была четыре дня, было волнительно, много сумбура. Но продышался, дальше будет всё лучше и лучше.

Это мой второй чемпионат мира, первый был неудачным, меня дисквалифицировали из-за моих эмоций и сумбуру. Не акклиматизировался, не привык к обстановке. Это чемпионат мира, здесь мешков нет, выходишь, как на последний бой», — сказал Худоян после боя.

Напомним, чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая.