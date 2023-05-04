Россиянин Мамедов вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу, победив киргиза Ташиева
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Россиянин Габил Мамедов, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Соперником Мамедова был спортсмен из Киргизии Жанторо Ташиев. Мамедов победил единогласным решением судей.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.
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