Анкалаев бросил вызов Яну Блаховичу и Алексу Перейре

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказал желание провести поединок либо с третьим номером полутяжёлого веса Яном Блаховичем, либо с первым номером среднего веса Алексом Перейрой. Сам Анкалаев занимает второе место в полутяжёлом весе.

«Эй, UFC, я проголодался — дайте мне поработать. Ян, если ты готов к очередному бою, дай мне знать! Если же нет, то я буду более чем счастлив поприветствовать Перейру в новой весовой категории и показать, что в этой игре есть разные уровни!» — написал Анкалаев.

Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался как раз с Блаховичем. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину.

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?