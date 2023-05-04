Стерлинг: без Макгрегора Хабиб не стал бы суперзвездой

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался о бывшем чемпионе промоушена в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове. По мнению Стерлинга, своей популярностью Хабиб в какой-то степени обязан ирландцу Конору Макгрегору.

«Когда Хабиб ушёл из спорта, то стал всех критиковать. Я не знаю, специально он это делал или у него просто так вышло, а он этого не заметил, но вышло как-то беспардонно и неуважительно. Вообще если говорить про Хабиба, то без Конора он не стал бы суперзвездой, тем Священным Граалем, которым сейчас является. Иногда тебе просто нужен тот, кто выведет тебя на следующий уровень. Таким человеком для Хабиба стал Конор», — приводятся слова Стерлинга на каналеBEST of MMA в YouTube.

Напомним, Хабиб победил Макгрегора на турнире UFC 229, проведя успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: