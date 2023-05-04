Шон О’Мэлли спрогнозировал победителя боя Стерлинг – Сехудо
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о фаворите в предстоящем поединке между его соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Напомним, Стерлинг и Сехудо проведут поединок в ночь на 7 мая по московскому времени в Ньюарке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.
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