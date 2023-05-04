Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О’Мэлли спрогнозировал победителя боя Стерлинг – Сехудо

Шон О’Мэлли спрогнозировал победителя боя Стерлинг – Сехудо
Комментарии

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о фаворите в предстоящем поединке между его соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Напомним, Стерлинг и Сехудо проведут поединок в ночь на 7 мая по московскому времени в Ньюарке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

Материалы по теме
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо. Петру Яну это понравится
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо. Петру Яну это понравится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023