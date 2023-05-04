Двалишвили: как же не терпится увидеть, как Стерлинг снова сотворит историю в UFC!

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержал своего приятеля, американского чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга. В ночь на 7 мая по московскому времени Стерлинг проведёт бой с соотечественником, Генри Сехудо. Этот поединок состоится на турнире UFC 288.

«Неделя боя для моего брата Алджамейна. Рад быть частью этого события. Как же не терпится увидеть, как он снова сотворит историю в UFC!» — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в октябре прошлого года Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу, защитив чемпионский титул. Сехудо в последний раз выходил в октагон три года назад, в мае 2020 года. Тогда американец выиграл у Доминика Круза техническим нокаутом.

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