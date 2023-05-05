Абдель-Азиз отреагировал на оскорбление Макгрегора в адрес Хабиба

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз у себя в социальных сетях обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Несколько недель назад тот оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвав его «жирной сучкой с сиськами».
«Ты не усвоил урок. Разве не помнишь, что он сделал с тобой до и после боя?» — написал Абдель-Азиз.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
С Макгрегором Хабиб дрался на турнире UFC 229 и победил его за счёт удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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