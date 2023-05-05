Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг провели яркую дуэль взглядов

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Между собой бойцы провели дуэль взглядов перед боем. На встречу Сехудо принёс игрушки в виде младенцев Стерлинга и президента организации Даны Уайта. Во время битвы взглядов он выкинул игрушки в зал. Оба бойца обменялись грозными репликами в сторону друг друга.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте UFC во Вконтакте.
Генри Сехудо в последний раз выходил в октагон три года назад, в мае 2020 года. Там американец выиграл техническим нокаутом у Доминика Круза. Всего у Сехудо 16 побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Алджамейн Стерлинг в октябре прошлого года выиграл у Ти Джея Диллашоу и защитил титул чемпиона. Бой с Сехудо станет для него третьей защитой пояса.
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