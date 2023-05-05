RCC 15: главным поединком турнира станет встреча Штырков vs Романкевич

13 мая в Екатеринбурге пройдёт 15-й номерной турнир RCC, где соберутся звезды мирового ММА и кикбоксинга. Главным событием шоу должен был стать бой между Иваном Штырковым и Вадимом Немковым, но противостояние двух сильнейших школ страны переносится на более поздний срок.

Вместо Вадима Немкова в столицу единоборств прилетит чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Пётр Романкевич. Бой с Иваном Штырковым пройдёт по правилам кикбоксинга. Формула боя: три раунда по три минуты, весовая категория – 100,5 кг. Спустя пять лет Халк возвращается в тяжёлый вес и вновь пробует силы в новой дисциплине, где нивелируется его преимущество в борцовской технике.

Романкевич в последнем поединке нокаутировал экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, а одну из самых громких побед в ММА он одержал сентябре прошлого года, отправив в нокаут 200-килограммового бразильца Зулузиньо.

Турнир RCC 15 пройдёт на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном карде турнира фанатов смешанных единоборств ждут поединки с участием Ильяса Хамзина и Дениса Лаврентьева.