Туйнов: Гаджиев может организовать бой Сульянову и Регбисту. Нужны правила кикбоксинга

Российский кикбоксёр Влад Туйнов поделился мнением о возможном поединке между главой Hardcore Анатолием Сульяновым и Даниле Алеевом по прозвищу «Регбист».

«Я был бы рад увидеть этот поединок. Это противостояние интересно для всех и привлечёт много новой аудитории. Думаю, что самое идеальное для этого поединка – правила кикбоксинга. Думаю, что Камил Гаджиев сможет это организовать, найти возможность для обсуждения с каждой из сторон. Правило «руки-ноги» в боксёрских перчатках поможет выяснить всё. Даже если добавить небольшой клинч, чтобы Анатолий смог продемонстрировать свои навыки борьбы, это может получиться хорошо, красиво и динамично для аудитории.

Голые кулаки и MMA… Я не вижу, какая организация может сделать это. Ни в Hardcore, ни в TOP DOG это не состоится. А другим организациям будет сложно это согласовать. Условия Камила Гаджиева были бы идеальными. Это не опасно в плане травматизма, не так всё плачевно закончится. Даже в MMA перчатках люди получают травмы.

Даня и Анатолий – организаторы. У них очень много дополнительной работы. Но это действительно был бы интересный поединок», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.