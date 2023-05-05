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Влад Туйнов: всё идёт к тому, что карьера Саши Емельяненко подходит к концу

Влад Туйнов: всё идёт к тому, что карьера Саши Емельяненко подходит к концу
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Кикбоксёр Владислав Туйнов поделился мнением о текущей форме бойца смешанных единоборств Александре Емельяненко, который свой следующий поединок проведёт с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым.

«Я слышал, видел афишу. Сильно не вникал. Не понимаю, в каком состоянии находится Александр, не следил за его персоной. Поединок с блогером показывает, что Саша уходит ещё чуть ниже в индустрии, в поп-MMA. Он проведёт пару боёв с блогерами и завершит карьеру. По-другому объяснить этот выбор я не могу. Он хочет заработать денег, остаться в медиа. Но всё идёт к тому, что карьера подходит к концу» — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков высказался о возможности проведения боя с Александром Емельяненко.

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