Чингиз Аллазов: ставлю на Петра Романкевича, у Штыркова есть шанс «попасть»

Двойной чемпион ONE Championship по К1 Чингиз Аллазов разобрал предстоящий поединок по кикбоксингу между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.

«Знаете, тут больше опыта у Петра в кикбоксинге. Я бы ставил 60 процентов на Петра. У него отличные габариты и если он сможет удержать Ивана на дистанции, правильно работать, то он заберет эту победу.

Конечно, у Ивана есть шанс «попасть»: если бы это был бы ММА, то ситуация была бы другой.

В данный момент по кикбоксингу я за Петра Романкевича: у него хорошие длинные рычаги. Если он возьмет свою дистанцию, то шансов у Ивана будет очень мало. Это же бой в стойке.

Шанс у Штыркова ударить есть: он бьет очень сильно, а ногами вряд ли достанет.

Кто навяжет свой бой, тот и выиграет. Если Петя тактически сработает на дистанции, то 60 на 40 — победа Романкевича», — сказал Аллазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.