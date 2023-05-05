Чингиз Аллазов: ставлю на Петра Романкевича, у Штыркова есть шанс «попасть»

Двойной чемпион ONE Championship по К1 Чингиз Аллазов разобрал предстоящий поединок по кикбоксингу между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.
«Знаете, тут больше опыта у Петра в кикбоксинге. Я бы ставил 60 процентов на Петра. У него отличные габариты и если он сможет удержать Ивана на дистанции, правильно работать, то он заберет эту победу.
Конечно, у Ивана есть шанс «попасть»: если бы это был бы ММА, то ситуация была бы другой.
В данный момент по кикбоксингу я за Петра Романкевича: у него хорошие длинные рычаги. Если он возьмет свою дистанцию, то шансов у Ивана будет очень мало. Это же бой в стойке.
Шанс у Штыркова ударить есть: он бьет очень сильно, а ногами вряд ли достанет.
Кто навяжет свой бой, тот и выиграет. Если Петя тактически сработает на дистанции, то 60 на 40 — победа Романкевича», — сказал Аллазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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