Гурам Кутателадзе встретится с Джейми Малларки на UFC Vegas 74
Поделиться
31-летний грузинский легковес UFC Гурам Кутателадзе проведёт бой против 28-летнего австралийца Джейми Малларки на турнире UFC Vegas 74, который пройдет в ночь с 3 на 4 июня 2023 года в американском Лас-Вегасе.
Свой последний поединок Гурам Кутателадзе провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету грузинского бойца 12 побед и три поражения. В январе этого года Кутателадзе должен был драться против бразильца Тиаго Мойзеса, однако получил травму за несколько недель до боя.
Джейми Малларки провёл свой последний бой в феврале этого года на турнире UFC 284. Австралиец единогласным решением судей одержал победу над Франсиско Прадо. В активе у Малларки 14 побед и пять поражений.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
12:59
-
12:12
-
12:02
-
11:46
-
11:45
-
11:33
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
07:55
-
06:30
-
02:46
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:04
-
21:43
-
20:29
-
19:20
-
19:06
-
18:31
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:48
-
15:57
-
15:47
-
15:33
-
14:56
-
14:37
-
14:18
-
13:42
-
13:26
-
12:59
Партнерский контент