Гурам Кутателадзе встретится с Джейми Малларки на UFC Vegas 74

31-летний грузинский легковес UFC Гурам Кутателадзе проведёт бой против 28-летнего австралийца Джейми Малларки на турнире UFC Vegas 74, который пройдет в ночь с 3 на 4 июня 2023 года в американском Лас-Вегасе.

Свой последний поединок Гурам Кутателадзе провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету грузинского бойца 12 побед и три поражения. В январе этого года Кутателадзе должен был драться против бразильца Тиаго Мойзеса, однако получил травму за несколько недель до боя.

Джейми Малларки провёл свой последний бой в феврале этого года на турнире UFC 284. Австралиец единогласным решением судей одержал победу над Франсиско Прадо. В активе у Малларки 14 побед и пять поражений.