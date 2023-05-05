Муслим Гаджимагомедов победил Сохе Боуафиа и вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов на мужском чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) победил француза Сохе Боуафиа в весовой категории до 92 кг и вышел в 1/8 финала.
Этот бой стал первым на турнире для российского боксёра, Гаджимагомедов одержал победу над Боуафиа единогласным решением судей.
Напомним, Гаджимагомедов уже становился чемпионом мира в 2019 году, который проходил в Екатеринбурге.
Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
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