Глава RCC Николай Клименко: бой с Романкевичем станет самым тяжёлым в карьере для Штыркова

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о предстоящем бое между Петром Романкевичем и Иваном Штырковым.

«К сожалению, Виктор Немков получил тяжёлую травму колена, и нам пришлось отменить поединок. Сроки поджимают, на сегодняшний день мы провели большую работу, и найти достойную замену для Ивана Штыркова по ММА оказалось невозможным.

Мы решили поменять формат поединка и порадовать фанатов кикбоксинга крутым поединком: обладатель Кубка мира, чемпион Европы по К 1 Пётр Романкевич против набравшего уверенные обороты в ММА Ивана Штыркова. Самое интересное, что в этом поединке Иван выступает в качестве андердога. Пётр Романкевич — это состоявшаяся звезда кикбоксинга.

Думаю, что это новый вызов для Ивана, и меня удивляет, что Иван сам согласился. Это будет самый сложный соперник для Ивана в карьере, так как Романкевич — очень титулованный соперник», — приводит слова Клименко телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.

Турнир RCC 15 пройдёт на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном карде турнира фанатов смешанных единоборств ждут поединки с участием Ильяса Хамзина и Дениса Лаврентьева.