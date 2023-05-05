Промоутер рассказал, почему Джошуа изменился после боя с Владимиром Кличко

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал, почему его подопечный изменился после боя с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко.
«Джошуа стал лучше. Пожалуй, это произошло после боя с Кличко, в котором он пропустил больше всего ударов за всю карьеру и который получился для него самым тяжёлым и изнуряющим. Думаю, после того боя он осознал, что если боксировать в таком стиле, то о продолжительной и успешной карьере можно и не мечтать. Энтони раскритиковали за бой с Джермейном Франклином. Но он здорово отработал в защите, отразил множество ударов перчатками, фантастически хорошо двигался, постоянно меняя дистанцию», — приводит слова Хирна vRINGe.
Напомним, 29 апреля 2017 года Энтони Джошуа одолел Владимира Кличко и стал чемпионом мира сразу по трём версиям.
- 5 мая 2023
-
15:58
-
15:24
-
14:54
-
14:18
-
14:10
-
13:34
-
12:59
-
12:12
-
12:02
-
11:46
-
11:45
-
11:33
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
07:55
-
06:30
-
02:46
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:04
-
21:43
-
20:29
-
19:20
-
19:06
-
18:31
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:48
-
15:57
-
15:47
-
15:33