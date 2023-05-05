Промоутер рассказал, почему Джошуа изменился после боя с Владимиром Кличко

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал, почему его подопечный изменился после боя с бывшим объединённым чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко.

«Джошуа стал лучше. Пожалуй, это произошло после боя с Кличко, в котором он пропустил больше всего ударов за всю карьеру и который получился для него самым тяжёлым и изнуряющим. Думаю, после того боя он осознал, что если боксировать в таком стиле, то о продолжительной и успешной карьере можно и не мечтать. Энтони раскритиковали за бой с Джермейном Франклином. Но он здорово отработал в защите, отразил множество ударов перчатками, фантастически хорошо двигался, постоянно меняя дистанцию», — приводит слова Хирна vRINGe.

Напомним, 29 апреля 2017 года Энтони Джошуа одолел Владимира Кличко и стал чемпионом мира сразу по трём версиям.