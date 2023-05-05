Гаджиев ответил на критику Александра Емельяненко в свой адрес: скорее всего, он сопьётся

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на критику бойца Александра Емельяненко в свой адрес.
«Мне кажется, что ему уже давно все всё поделали. Недавно Магомед Исмаилов в глубокой форме выразился, что Александру нужно выиграть «другой бой» – с самим собой. Мы понимаем, что Мага имеет в виду. Пока человек пьёт, у него никакой глобальной перспективы нет. Промежуточные есть – здесь бой, там бой. Сколько так будет продолжаться? Дальше что?
Сане 41 год. Сколько он сможет драться, пока не растеряет всё здоровье? Может, года два-три. Чем он будет заниматься дальше? Другой человек может открыть школу, заняться бизнесом, а что будет делать АЕ? Он будет драться до состояния, когда о него будут вытирать ноги 50-килограммовые люди? Это никуда не годится.
Я вижу его перспективы безрадужными. Скорее всего, он сопьётся. Сопьётся и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши, даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним может произойти», – приводит слова Гаджиева Metaratings.
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