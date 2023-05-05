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Соперник Жалгаса Жумагулова не уложился в вес перед UFC 288, бой отменён

Соперник Жалгаса Жумагулова не уложился в вес перед UFC 288, бой отменён
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В ночь на 7 мая в Ньюарке состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

В рамках предварительного карда турнира должен был состояться поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова и бразильца Рафаэля Эстевама. Однако Эстевам не смог уложиться в лимит весовой категории и бой был отменён. При этом сам Жумагулов успешно сделал вес (56,93 кг).

Последний поединок Жалгас Жумагулов провёл в ноябре прошлого года и проиграл раздельным решением судей Чарльзу Джонсону.

Для Эстевама это должен был быть дебютный поединок в UFC.

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