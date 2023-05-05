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Стерлинг оказался легче Сехудо перед титульным поединком на UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо, который возвращается в октагон после трёхлетнего простоя.

Оба бойца успешно прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит весовой категории. Вес Алджамейна Стерлинга составил 60,78 килограмма, вес Генри Сехудо — 61,23 килограмма.

Алджамейн Стерлинг в октябре прошлого года успешно защитил титул чемпиона, выиграв техническим нокаутом у Ти Джея Диллашоу.

Генри Сехудо в мае 2020 году выиграл техническим нокаутом у Доминика Круза, после чего объявил о завершении карьеры.