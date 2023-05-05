UFC 288: Евлоев оказался легче Лопеса, Мухаммад тяжелее Бёрнса, все результаты взвешивания

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Соглавным событием турнира станет претендентский бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бёрнсом. Также на турнире выступят российские бойцы — Мовсар Евлоев встретится с дебютантом Диего Лопесом, а Икрам Алискеров в первом поединке в рамках промоушена сойдётся с Филом Хоусом.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Основной кард:
Главный бой вечера, титульный бой в легчайшем весе: Алджамейн Стерлинг (60,78 кг) vs Генри Сехудо (61,23 кг)
Полусредний вес: Белал Мухаммад (77,11 кг) vs Гилберт Бёрнс (77,56 кг)
Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,16 кг) vs Янь Сяонань (52,16 кг)
Полулёгкий вес: Мовсар Евлоев (65,77 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)
Полулёгкий вес: Крон Грейси (65,77 кг) vs Шарль Журден (65,77 кг)
Предварительный кард:
Лёгкий вес: Дрю Добер (70,53 кг) vs Мэтт Фревола (70,3 кг)
Полутяжёлый вес: Кеннеди Нзечукву (92,98 кг) vs Девин Кларк (92,98 кг)
Полусредний вес: Калинн Уилльямс (76,65 кг) vs Роландо Бедойя (77,11 кг)
Женский минимальный вес: Марина Родригес (52,16 кг) vs Вирна Жандироба (52,16 кг)
Тяжёлый вес: Брэкстон Смит (118,84 кг) vs Паркер Портер (112,94 кг)
Средний вес: Фил Хоус (83,91 кг) vs Икрам Алискеров (84,36 кг)
Средний вес: Джозеф Холмс (85,72 кг)* vs Клаудио Рибейро (83,91 кг).
* Джозеф Холмс не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% от своего гонорара.
**Из-за проблем со сгонкой веса у Рафаэла Эстевама его поединок с Жалгасом Жумагуловым был отменён.
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