UFC 288: Евлоев оказался легче Лопеса, Мухаммад тяжелее Бёрнса, все результаты взвешивания

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Соглавным событием турнира станет претендентский бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бёрнсом. Также на турнире выступят российские бойцы — Мовсар Евлоев встретится с дебютантом Диего Лопесом, а Икрам Алискеров в первом поединке в рамках промоушена сойдётся с Филом Хоусом.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Основной кард:

Главный бой вечера, титульный бой в легчайшем весе: Алджамейн Стерлинг (60,78 кг) vs Генри Сехудо (61,23 кг)

Полусредний вес: Белал Мухаммад (77,11 кг) vs Гилберт Бёрнс (77,56 кг)

Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,16 кг) vs Янь Сяонань (52,16 кг)

Полулёгкий вес: Мовсар Евлоев (65,77 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)

Полулёгкий вес: Крон Грейси (65,77 кг) vs Шарль Журден (65,77 кг)

Предварительный кард:

Лёгкий вес: Дрю Добер (70,53 кг) vs Мэтт Фревола (70,3 кг)

Полутяжёлый вес: Кеннеди Нзечукву (92,98 кг) vs Девин Кларк (92,98 кг)

Полусредний вес: Калинн Уилльямс (76,65 кг) vs Роландо Бедойя (77,11 кг)

Женский минимальный вес: Марина Родригес (52,16 кг) vs Вирна Жандироба (52,16 кг)

Тяжёлый вес: Брэкстон Смит (118,84 кг) vs Паркер Портер (112,94 кг)

Средний вес: Фил Хоус (83,91 кг) vs Икрам Алискеров (84,36 кг)

Средний вес: Джозеф Холмс (85,72 кг)* vs Клаудио Рибейро (83,91 кг).

* Джозеф Холмс не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% от своего гонорара.

**Из-за проблем со сгонкой веса у Рафаэла Эстевама его поединок с Жалгасом Жумагуловым был отменён.