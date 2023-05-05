Кормье назвал четырёх величайших бойцов ММА, Хабиб Нурмагомедов — в списке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал четырёх величайших бойцов в истории смешанных единоборств, упомянув также россиянина Хабиба Нурмагомедова, который был обладателем титула в лёгком весе.

«Первый номер Хойс Грейси. Он побеждал всех в открытой весовой категории, и благодаря ему этот спорт был нанесён на карту. Номер два — Чак Лиделл. Он долго был лицом UFC, и если вы знакомы с этим спортом, то знаете и Чака. Номер три — Жорж Сен-Пьер, и четвёртый — дагестанский «Орёл» Хабиб Нурмагомедов. Он — единственный парень, ушедший непобеждённым», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. Его рекорд в ММА — 29–0.