Двалишвили: Умару Нурмагомедову нужно сделать больше, чтобы заслужить бой со мной

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался о потенциальном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
«Мне предлагали бой с Умаром, но тогда я был травмирован. Даже сейчас я не восстановился от травмы на все 100%. На бой с Яном я выходил с травмой руки, и я не мог согласиться на бой с Умаром 13 мая, так как это лишь через неделю после боя Алджамейна. Я бы не успел восстановиться, к тому же я помогал Стерлингу готовиться к бою с Сехудо.
Я уважаю Умара, но он занимает 11-е место в рейтинге и провёл всего четыре боя в UFC. Он хороший боец, но ему нужно сделать больше, чтобы заслужить бой с номером один в рейтинге, который идёт на серии из девяти побед», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.
- 5 мая 2023
-
20:28
-
19:20
-
18:53
-
17:59
-
17:48
-
17:18
-
17:09
-
16:15
-
15:58
-
15:24
-
14:54
-
14:18
-
14:10
-
13:34
-
12:59
-
12:12
-
12:02
-
11:46
-
11:45
-
11:33
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
07:55
-
06:30
-
02:46
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:04
-
21:43
-
20:29
-
19:20
-
19:06