Двалишвили: Умару Нурмагомедову нужно сделать больше, чтобы заслужить бой со мной

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался о потенциальном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мне предлагали бой с Умаром, но тогда я был травмирован. Даже сейчас я не восстановился от травмы на все 100%. На бой с Яном я выходил с травмой руки, и я не мог согласиться на бой с Умаром 13 мая, так как это лишь через неделю после боя Алджамейна. Я бы не успел восстановиться, к тому же я помогал Стерлингу готовиться к бою с Сехудо.

Я уважаю Умара, но он занимает 11-е место в рейтинге и провёл всего четыре боя в UFC. Он хороший боец, но ему нужно сделать больше, чтобы заслужить бой с номером один в рейтинге, который идёт на серии из девяти побед», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.