Отец экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

Полицейское управление Майами расследует инцидент, произошедший в доме бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаля, в ходе которого один человек получил огнестрельное ранение.

«Отец звезды UFC Хорхе Масвидаля находится под стражей после того, как он, предположительно, выстрелил в человека в ходе конфликта, произошедшего в доме бойца. Сам Масвидаль не был дома в это время», — сообщил журналист Fox Sports Энди Слетер.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Задержанный отец Масвидаля даёт показания в полиции.

Напомним, Хорхе Масвидаль в апреле объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнем поединке 38-летний боец проиграл единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу.