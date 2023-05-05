Отец экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

Полицейское управление Майами расследует инцидент, произошедший в доме бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаля, в ходе которого один человек получил огнестрельное ранение.
«Отец звезды UFC Хорхе Масвидаля находится под стражей после того, как он, предположительно, выстрелил в человека в ходе конфликта, произошедшего в доме бойца. Сам Масвидаль не был дома в это время», — сообщил журналист Fox Sports Энди Слетер.
Отмечается, что пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Задержанный отец Масвидаля даёт показания в полиции.
Напомним, Хорхе Масвидаль в апреле объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнем поединке 38-летний боец проиграл единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу.
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