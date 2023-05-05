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Отец экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

Отец экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека
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Полицейское управление Майами расследует инцидент, произошедший в доме бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаля, в ходе которого один человек получил огнестрельное ранение.

«Отец звезды UFC Хорхе Масвидаля находится под стражей после того, как он, предположительно, выстрелил в человека в ходе конфликта, произошедшего в доме бойца. Сам Масвидаль не был дома в это время», — сообщил журналист Fox Sports Энди Слетер.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Задержанный отец Масвидаля даёт показания в полиции.

Напомним, Хорхе Масвидаль в апреле объявил о завершении профессиональной карьеры. В последнем поединке 38-летний боец проиграл единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу.

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