Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения, боксёр приговорён к 90 дням домашнего ареста
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Американский непобеждённый боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения за автомобильную аварию, в результате которой четыре человека, включая беременную женщину, оказались в больнице, сообщает talkSPORT.
Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ после того, как признал свою вину.
Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником, Райаном Гарсией, и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Чтобы провести этот поединок, слушание по делу американского боксёра было перенесено на более поздний срок.
Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.
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