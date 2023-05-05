Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения, боксёр приговорён к 90 дням домашнего ареста

Американский непобеждённый боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис избежал тюремного заключения за автомобильную аварию, в результате которой четыре человека, включая беременную женщину, оказались в больнице, сообщает talkSPORT.

Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ после того, как признал свою вину.

Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником, Райаном Гарсией, и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Чтобы провести этот поединок, слушание по делу американского боксёра было перенесено на более поздний срок.

Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.