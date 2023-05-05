Мовсар Евлоев — Диего Лопес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 6 на 7 мая мск в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В одном из поединков вечера встретятся россиянин Мовсар Евлоев и бразильский боец Диего Лопес.
Посмотреть весь турнир UFC 288 можно на платформе UFC Fight Pass. Также прямую трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Мовсар Евлоев провёл свой последний поединок в июне прошлого года с Дэном Иге и одержал победу единогласным решением судей. В активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Диего Лопес провёл 25 поединков в ММА, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В 2021 году он выступал на Dana White’s Contender Series и проиграл там Жоандерсону Брито.
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