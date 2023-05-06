Конор Макгрегор пригрозил Артёму Лобову, что отберёт у него дом за долги

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему члену своей команды Артёму Лобову и пригрозил тому отнять у него дом.

«Крыстём, ты уже должен мне две выплаты за судебные издержки. Судя по тому, как всё складывается, ты лишишься дома, потому что не сможешь рассчитаться со мной. Мне не останется ничего, кроме как забрать у тебя дом», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, но позже удалил сообщение.

Напомним, ранее Лобов был намерен доказать, что именно он является автором идеи запуска бренда виски Proper No.12 и потребовал процент от продажи продукта. В следующем иске Лобов обвинил Макгрегора в клевете.

Второй иск был отклонён и суд постановил, что Лобов должен выплатить экс-партнёру по команде судебные издержки. Однако выплаты должны произойти после того, как будет озвучено решение и по первому иску.