Сехудо и Стерлинг устроили потасовку на стендауне. Видео

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Накануне поединка на традиционной битве взглядов Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо устроили потасовку.
Генри Сехудо в последний раз выходил в октагон три года назад, в мае 2020 года. Там американец выиграл техническим нокаутом у Доминика Круза. Всего у Сехудо 16 побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Алджамейн Стерлинг в октябре прошлого года выиграл у Ти Джея Диллашоу и защитил титул чемпиона. Бой с Сехудо станет для него третьей защитой пояса.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:
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