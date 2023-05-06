Уиттакер: Адесанья не хочет драться со мной, потому что я — главная угроза для него

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей.
«Он не хочет со мной драться. В среднем весе для Исраэля нет поединков сложнее. Я постоянно развиваюсь, становлюсь лучше с каждым боем. Я — главная угроза для его чемпионства. Конечно, Адесанья хочет, чтобы выиграл Дю Плесси. С ним Исраэлю будет намного проще, но это меня не волнует», — приводит слова Уиттакера Fox Sports.
На UFC 290 Роберт Уиттакер и Дрикус Дю Плесси проведут претендентский бой, победитель которого получит титульный шанс в поединке с Исраэлем Адесаньей.
Стоит отметить, что Уиттакер и Адесанья уже дважды встречались в октагоне. Исраэль выиграл оба боя — нокаутом и судейским решением.
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