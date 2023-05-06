Чемпион мира назвал преимущества Райдера перед Канело

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии IBF британский боксёр Санни Эдвардс не исключает победы соотечественника Джона Райдера в предстоящем бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который пройдёт в ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика).

«Канело непреклонен, он собирается устроить шоу дома, в Гвадалахаре, и выразил намерение избавиться от Райдера за шесть раундов.

Мне кажется… Где сейчас Канело? Очевидно, что он очень, очень хороший боец, но где он в эту секунду? Райдер показал несколько хороших выступлений против бойцов наподобие Каллума Смита.

Есть несколько опасений, несколько плохих знаков для меня — поражение от Билли Джо Сондерса, поражение нокаутом от Ника Блэквелла. Это не то, что ты бы хотел видеть перед тем, как выйти на ринг с Канело.

Но я думаю, что он [Райдер] один из самых выносливых и жёстких бойцов в своём весе, и если от кого-то действительно потребуется выстоять, то это может быть он. Он создан для этого.

Я никогда не видел, чтобы ему было слишком больно, я видел, как он принимал удары и держал хороший уровень, так возможно ли, что он выстоит? Может быть, он достаточно хорош для этого.

Он просто устроен таким образом, что это похоже на: «Подождите, Канело не причиняет мне столько вреда [как могло бы показаться]». И, может быть, как с Биволом, это немного запутывает Канело, он атакует не так активно, затем его немного сбивают, и бой ближе, чем он планировал, а потом он проигрывает.

Считаю ли я, что Канело фаворит? 100 процентов. Но вы должны болеть за британца. Я бы хотел, чтобы Джон сделал это», — приводит слова Эдвардса BoxingScene.