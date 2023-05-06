«Он на другом уровне». Евлоев сделал прогноз на бой Стерлинга с Сехудо

Российский непобеждённый боец, десятый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от титульного поединка в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Стерлинг Болл, его ударная техника неудобна для соперников. И он здорово умеет забирать спину. Главное оружие Алджамейна — борьба, но Сехудо в этом плане находится на другом уровне. Так что я ставлю на Генри», — приводит слова Евлоева MMAJunkie.

Поединок Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо возглавит турнир UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая в Ньюарке. Для Сехудо это первый поединок после трёхлетнего простоя.

На этом же турнире состоится бой Мовсара Евлоева и бразильского бойца Диего Лопеса.