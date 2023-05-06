Мовсар Евлоев — Диего Лопес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет поединок между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
В рамках основного карда турнира также пройдёт поединок российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева с бразильцем Диего Лопесом.
Прямую трансляцию всего турнира в России можно будет посмотреть на канале «Матч Боец», а также в видеосервисе UFC Fight Pass. Главный кард турнира будет показан и на канале «Матч ТВ», трансляция начнётся в 5:00 мск. Бой Евлоева начнётся примерно в 5:30.
Мовсар Евлоев свой последний бой провёл в июне прошлого года и одержал победу над Дэном Иге единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 16 побед в ММА и ни одного поражения.
Для Диего Лопеса данный поединок станет дебютным в UFC.
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