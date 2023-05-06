«Это будет что-то особенное». Альварес — о 55 тысячах болельщиков на его бое с Райдером

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес высказался о том, что его бой с британцем Джоном Райдером, который пройдёт в ночь с 6 на 7 мая на арене «Estadio Akron» в Гвадалахаре (Мексика), увидят вживую 55 000 болельщиков.
«Это будет что-то особенное. Я начал свою карьеру в Гвадалахаре на маленьких аренах, а сейчас я на самом большом стадионе. Это точно будет одна из лучших ночей в моей карьере. Я очень взволнован перед этим боем.
Конечно, я всегда думал о том, чтобы снова провести бой в Гвадалахаре. Вы ожидаете чего-то, а потом результат ещё лучше. Я рад и благодарен за то, как люди отреагировали. Просто наслаждаюсь этим моментом. Тяжело устроить такой бой и получить поддержку людей. Это честь для меня. Горжусь этим. Выложусь на полную этой ночью… Дело не в деньгах. Многое препятствовало проведению боя здесь. Много чего нужно для переезда. Я счастлив, что устроил бой здесь», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
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