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Экс-чемпион UFC объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Экс-чемпион UFC объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Крис Уайдман объяснил, почему экс-обладатель титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вправе называться лучшим бойцом всех времён.

«Если бы ты ушёл на вершине, то был бы известен как величайший боец всех времён, как и Хабиб. Если бы я ушёл в отставку после того, как нокаутировал Андерсона Силву, или до боя с Люком Рокхолдом, то мой рекорд был бы 14-0 и я тоже смог бы претендовать на звание величайшего бойца», — сказал Уайдман в разговоре с Даниэлем Кормье на его YouTube-канале.

Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года выиграл у Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC. После боя россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах, по ходу которой он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

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