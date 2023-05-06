Экс-чемпион UFC объяснил, почему считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Крис Уайдман объяснил, почему экс-обладатель титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вправе называться лучшим бойцом всех времён.
«Если бы ты ушёл на вершине, то был бы известен как величайший боец всех времён, как и Хабиб. Если бы я ушёл в отставку после того, как нокаутировал Андерсона Силву, или до боя с Люком Рокхолдом, то мой рекорд был бы 14-0 и я тоже смог бы претендовать на звание величайшего бойца», — сказал Уайдман в разговоре с Даниэлем Кормье на его YouTube-канале.
Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года выиграл у Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC. После боя россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах, по ходу которой он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.
- 6 мая 2023
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:20
-
13:00
-
12:19
-
12:00
-
11:38
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:15
-
01:26
-
00:55
-
00:50
- 5 мая 2023
-
23:49
-
23:35
-
22:42
-
21:35
-
20:56
-
20:28
-
19:20
-
18:53
-
17:59
-
17:48
-
17:18
-
17:09
-
16:15
-
15:58
-
15:24
-
14:54
-
14:18
-
14:10
-
13:34