Иван Емельяненко: как никто другой хочу, чтобы братья помирились

Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, выразил надежду, что его братья помирятся.
«Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в Сети? Отчасти было такое, но по большому счёту я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу как никто другой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Иван Емельяненко 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» дебютирует в смешанных единоборствах. Его соперником станет дзюдоист Алексей Леденёв. Сообщалась, что первым оппонентом Емельяненко-младшего станет Фабио Мальдонадо, но бой с ним сорвался.
- 6 мая 2023
-
15:53
-
15:33
-
15:14
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:20
-
13:00
-
12:19
-
12:00
-
11:38
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:15
-
01:26
-
00:55
-
00:50
- 5 мая 2023
-
23:49
-
23:35
-
22:42
-
21:35
-
20:56
-
20:28
-
19:20
-
18:53
-
17:59
-
17:48
-
17:18
-
17:09
-
16:15
-
15:58
-
15:24
-
14:54