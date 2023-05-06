Иван Емельяненко: как никто другой хочу, чтобы братья помирились

Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, выразил надежду, что его братья помирятся.

«Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в Сети? Отчасти было такое, но по большому счёту я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу как никто другой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

Иван Емельяненко 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» дебютирует в смешанных единоборствах. Его соперником станет дзюдоист Алексей Леденёв. Сообщалась, что первым оппонентом Емельяненко-младшего станет Фабио Мальдонадо, но бой с ним сорвался.