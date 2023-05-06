Алекс Перейра призвал UFC организовать его третий бой с Исраэлем Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Алекс Перейра обратился к главе промоушена Дане Уайту с просьбой организовать его третий поединок с Исраэлем Адесаньей.

В апреле бойцы уже встречались на турнире UFC 287, и Алекс Перейра проиграл нокаутом, утратив пояс чемпиона в среднем весе. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл у Адесаньи и завоевал титул.

«Судя по всему, Адесанья продвигает наш третий бой. Мне нравится эта идея. UFC, Дана Уайт, давайте сделаем это», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что после поражения от Адесаньи Перейра объявлял о переходе в полутяжёлый дивизион.

Всего у Алекса Перейры семь побед в девяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Адесаньи 24 победы при двух поражениях.