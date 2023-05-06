Усик и Дюбуа не смогли согласовать контракт на бой, WBA назначит торги

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа не смогли договориться о контракте на поединок до окончания дедлайна, который был назначен на 2 мая.

WBA назначит промоутерские торги.

«Мы ждём, пока Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначит дату проведения торгов. В то же время мы стараемся сделать всё возможное, чтобы достичь соглашения», — приводит Boxing Social слова Александра Красюка, менеджера Александра Усика.

Александр Усик провёл 20 поединков в профессиональной карьере и одержал 20 побед, 13 —досрочно. В активе Даниэля Дюбуа 19 побед (17 — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении.