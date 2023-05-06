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Иван Емельяненко: беседовал ли с Александром о загулах? Не вижу в этом смысла

Иван Емельяненко: беседовал ли с Александром о загулах? Не вижу в этом смысла
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Иван Емельяненко, младший брат именитых российских бойцов смешанного стиля Фёдора и Александра Емельяненко, высказался о проблемах последнего с алкоголем.

«Пугают ли меня загулы Александра? Есть такое. Беседовал ли с ним? Нет, меня он не станет слушать. Если я понимаю, что человек меня не станет слушать, смысл ему что-то сидеть рассказывать, своё время тратить, его время тратить? Не вижу в этом смысла», – приводит слова Емельяненко издание «Спорт-экспресс».

Напомним, 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван Емельяненко проведёт дебютный поединок по правилам MMA. Соперником россиянина станет дзюдоист Алексей Леденёв.

Ранее в интервью Иван Емельяненко высказался о многолетнем конфликте братьев.

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