Игорь Свиридченков вышел в 1/8 финала мужского ЧМ по боксу в Узбекистане

Завершился поединок 1/16 финала мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), в весовой категории до 71 кг. Россиянин Игорь Свиридченков встретился с таиландцем Пирапатом Есунгноеном. Победу единогласным судейским решением одержал представитель России.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Ранее выступление на турнире завершил россиянин Габил Мамедов, уступивший в рамках 1/8 финала таиландцу Кхунатипу Пиднучу.