Боб Арум назвал главного претендента на бой с Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), назвал основного претендента на поединок с Цыганским королём в середине года.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри может сразиться со звёздным американским экс-чемпионом Энди Руисом-младшим.

«Является ли Энди Руис главным кандидатом на бой с Тайсоном Фьюри? По правде сказать, нет. Мы думаем об этом китайском парне, победившем Джо Джойса. Чжан Чжилэй – основной кандидат на поединок с Фьюри. Вероятно, бой состоится в июле. Мы стремимся завершить сделку на этих выходных», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Ringside Reporter.

Чжан Чжилэю 39 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и потерпел единственное поражение от олимпийского призёра хорвата Филиппа Хрговича.