Фёдор Емельяненко: поп-MMA получили большое распространение в России, и это плохо

Именитый российский боец смешанного стиля и президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко критично высказался о проведении турниров по поп-MMA. По мнению Последнего Императора, подобные мероприятия оказывают негативное влияние на общественность.

«То, что вы называете поп-ММА, это, на мой взгляд, совсем далеко от ММА, как правило, там проводятся бои по боксу. И жаль, что не мастерством привлекают к себе внимание, а, как правило, это негативные высказывания скандальных личностей, блогеров, актёров, несостоявшихся спортсменов. Конечно, плохо, что это получило большое распространение в нашей стране», – приводит слова Емельяненко издание ТАСС.

Ранее Иван Емельяненко высказался о многолетнем конфликте братьев Фёдора и Александра Емельяненко.