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Стерлинг – Сехудо: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск

Стерлинг – Сехудо: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск
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7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (22-3) проведёт защиту против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, соотечественника Генри Сехудо (16-2).

Алджамейну Стерлингу 33 года. В последнем бою на UFC 280 в октябре американец техническим нокаутом во втором раунде победил экс-чемпиона и соотечественника, Ти Джея Диллашоу.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил легенду промоушена Доминика Круза.

Прямую трансляцию всего турнира в России можно будет посмотреть на канале «Матч Боец», а также в видеосервисе UFC Fight Pass. Главный кард турнира будет показан на канале «Матч ТВ», трансляция начнётся в 5:00 мск. Начало главного боя — не ранее 6:30 мск.

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