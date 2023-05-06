Стерлинг – Сехудо: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:30 мск

7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (22-3) проведёт защиту против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, соотечественника Генри Сехудо (16-2).
Алджамейну Стерлингу 33 года. В последнем бою на UFC 280 в октябре американец техническим нокаутом во втором раунде победил экс-чемпиона и соотечественника, Ти Джея Диллашоу.
Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил легенду промоушена Доминика Круза.
Прямую трансляцию всего турнира в России можно будет посмотреть на канале «Матч Боец», а также в видеосервисе UFC Fight Pass. Главный кард турнира будет показан на канале «Матч ТВ», трансляция начнётся в 5:00 мск. Начало главного боя — не ранее 6:30 мск.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
- 6 мая 2023
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
21:00
-
19:47
-
18:38
-
18:13
-
18:06
-
16:57
-
15:53
-
15:33
-
15:14
-
14:10
-
13:58
-
13:55
-
13:20
-
13:00
-
12:19
-
12:00
-
11:38
-
11:24
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:15
-
01:26
-
00:55
-
00:50
- 5 мая 2023
-
23:49
-
23:35
-
22:42
-
21:35
-
20:56
-
20:28