Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном бое с Мерабом Двалишвили

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0), находящийся на турнире UFC 288, ответил на вопрос о возможном бое с грузином Мерабом Двалишвили.

«Мераб не хочет», — ответил Умар на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях.

Напомним, Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

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