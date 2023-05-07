Сяонань Янь нокаутировала Джессику Андраде на UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок представительниц наилегчайшего веса, бразильянки Джессики Андраде и китаянки Сионань Янь.

Бой завершился досрочной победой Янь нокаутом в первом раунде.

Джессика Андраде провела свой 35-й бой в профессиональной карьере. На счету бразильской спортсменки 24 победы и 11 поражений. Сяонань Янь одержала 15-ю победу в профессиональной карьере и вторую кряду. На её счету также три поражения.

Главным событием турнира станет поединок между действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.