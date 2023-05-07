Джессика Андраде установила рекорд UFC по количеству боёв среди женщин

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок представительниц наилегчайшего веса, бразильянки Джессики Андраде и китаянки Сионань Янь. Бой завершился досрочной победой Янь нокаутом в первом раунде.

Для Джессики Андраде этот бой стал 24-м в UFC. Ни одна другая женщина в истории промоушена не проводила такое количество боёв. Таким образом, бразильянка установила рекорд по количеству боёв в организации среди женщин.

Напомним, на счету бразильской спортсменки 24 победы и 11 поражений. Сяонань Янь одержала 15-ю победу в профессиональной карьере и вторую кряду. На её счету также три поражения.

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