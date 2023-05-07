Белал Мухаммад единогласным решением победил Гилберта Бёрнса в соглавном бою UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок в полусредней весовой категории между представителем США Белалом Мухаммадом и бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Бой продлился все пять раундов и закончился победой Белала Мухаммада единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:46).
На счету Мухаммада теперь 23 победы и три поражения в профессиональной карьере. В активе Гилберта Бёрнса 22 победы и шесть поражений.
Напомним, поединок Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса стал соглавным событием турнира UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая. Оба бойца приняли бой на коротком уведомлении, так как ранее из карда турнира пришлось убрать поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры из-за травмы бразильца.
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