Появились судейские записки боя Евлоев — Лопес

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках основного карда турнира завершился поединок российского непобеждённого бойца Мовсара Евлоева с бразильцем Диего Лопесом. Победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) одержал российский спортсмен.

После окончания боя появились судейские записки поединка.

Напомним, Мовсар Евлоев свой последний бой провёл в июне прошлого года и одержал победу над Дэном Иге единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 17 побед в ММА и ни одного поражения.

Для Диего Лопеса данный поединок стал дебютным в UFC. Диего Лопес провёл 26 поединков в ММА, в которых одержал 20 побед и потерпел шесть поражений.

В главном бою турнира Алджамейн Стерлинг встретится с Генри Сехудо. На кону будет стоять пояс легчайшего веса.

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