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Мовсар Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Диего Лопесом

Мовсар Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Диего Лопесом
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев записал обращение к фанатам из России после победы в поединке над бразильцем Диего Лопесом.

«Всем болельщикам из России большое спасибо за поддержку. В очередной раз не удалось показать финиш, но это короткое уведомление, из-за чего не успел подготовиться к сопернику, но всё равно очередная победа. В следующий раз покажем выступление лучше. Всем спасибо ещё раз. Особенное спасибо всем моим болельщикам с Кавказа», – приводит слова Евлоева UFC.

До этого сражения Мовсар Евлоев свой последний бой провёл в июне прошлого года и одержал победу над Дэном Иге единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 17 побед в ММА, у него нет ни одного поражения.

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