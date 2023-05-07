Опубликованы судейские записки боя Стерлинг — Сехудо

7 мая в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг (23-3) проводил защиту против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо (16-3). Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна Стерлинга раздельным решением судей.

После окончания боя появились судейские записки поединка.

Напомним, Алджамейн Стерлинг провёл свой 26-й бой в профессиональной карьере. В его активе теперь 23 победы и три поражения. На счету Сехудо — 16 побед и столько же поражений.

В согласном событии вечера Белал Мухаммад единогласным решением судей одолел Гилберта Бёрнса.

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